FI Santarcangelo: allarme per le acque nere del depuratore Santa Giustina

Ormai è certo, vogliono recuperare l’acqua del depuratore di Santa Giustina, LE ACQUE NERE filtrate per innaffiare frutta e verdura!?

Il problema sollevato è semplice, le acque nere del depuratore che una volta filtrate venivano scaricate in mare, adesso vogliono recuperarle, (progetto fra hera anthea ecc) per depositarle nei laghi Azzurro e Santarini, che vorrebbero impermeabilizzare con i fondi del PNRR, per cui i fondi invece di usarli per questioni importanti li usano per soffocare il fondale dei laghi per poi buttarci dentro le acque della fogna di Santa Giustina!?

Vorranno cosi costringere i contadini ad utilizzarla per irrigare frutta e verdura a pagamento, facendogli chiudere i pozzi di acqua buona da dove hanno prelevato fino ad oggi l’acqua della conoide del fiume marecchia.

1 i cittadini si troveranno a mangiare frutta e verdura innaffiata con l’acqua della fogna

2 le acque nere “depurate” saranno depositate dentro i laghi impermeabilizzati

3 i nostri agricoltori dovranno pagare l’acqua per innaffiare le coltivazioni

Da un lato ce’ il serio rischio di avvelenamento delle persone, dall’altro lato faranno cassa con un’acqua che contiene dei metalli pesanti!?

Infine stanno giocando con la nostra salute a 360 gradi facendoci credere invece che vanno ad attutire un problema della siccità che stanno esaltando oltre limite.

Walter Vicario

Coordinatore Commissario