FI Santarcangelo: dimissioni del Comandante della Polizia Locale, notizia ad orologeria?

Primo scoglio o primo IMBROGLIO?!

Il Comandante della polizia locale della Valmarecchia si sarebbe dimesso già diversi mesi ma la notizia viene fatta pubblicare sulla stampa solo oggi, proprio all’indomani della conclusione della consultazione elettorale?

Tra l’altro ci giungono notizie che si sarebbe dimessa anche la vice comandante, come mai ancora non se ne parla?!

Sono solo voci oppure c’è una precisa volontà di celare questa ulteriore notizia?

Per quale motivo?!

A noi sembra strano che l’attuale sindaco Fillippo Sacchetti appena insediato e che aveva la delega alla sicurezza non si ponga una domanda fondamentale, ovvero se nella vicenda incresciosa che ha coinvolto soggetti della polizia locale di Santarcangelo, non si possa rilevare una chiara “CULPA IN VIGILANDO”.

Infine, il fatto che questa notizia delle dimissioni del comandante sia data solo all’indomani delle elezioni amministrative e non doverosamente prima, pone inquietanti interrogativi sulle modalità di gestione della pubblica amministrazione.

Siamo all’inizio del nuovo mandato del neo sindaco Sacchetti che pare voler proseguire la linea di un centrosinistra autocelebrativo e sempre meno trasparente!

Walter Vicario

Coordinatore Commissario