FI Santarcangelo per la morte della signora abbandonata dai servizi sociali

La morte della signora Maria (il nome con cui tutti la conoscevano) ci ha colpito molto, tanto da rendere necessario un intervento attraverso un comunicato stampa.

Inevitabili però sono gli interrogativi che ci poniamo alla luce di quanto accaduto sulla gestione dei servizi sociali e sulla omessa attenzione per questo caso da parte dell’assessorato competente.

In particolare sull’attività dell’assessore Rinaldi Danilo, attuale candidato sindaco nel comune di Poggio Torriana, al quale non possiamo non rivolgere alcune critiche e domande come per esempio:

come mai la signora non è stata ricoverata in una struttura ospedaliera, date le sue precarie condizioni di salute? Come mai non è mai stato offerta una soluzione abitativa diversa da quella in cui si trovava a vivere in pessime condizioni igieniche?

Come è possibile che nel 2024, in un comune come Santarcangelo si debba assistere alla morte di una persona in tali condizioni addirittura (pare) per un infezione? chi doveva controllare? chi doveva seguire questa situazione?

Come mai l’assessore Rinaldi è sempre molto dedito all’aiuto di svariati soggetti extracomunitari, in particolare, e/o di etnia Rom e nomade ma evidentemente non abbastanza per la sig.ra Maria?