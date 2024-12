Finale in crescendo, ma non basta: al Cosmos il derby contro la Juvenes Dogana

Decisive le reti di Pierri su punizione e di Ben Kacem, autore di una doppietta, ai fini del risultato. Merli trova il gol per accorciare le distanze e da lì la squadra di Fabbri torna a rendersi più volte pericolosa

SERRAVALLE (RSM) – lunedì 16 dicembre 2024 – Una ventina di minuti finali da applausi salvano la prestazione complessiva della Juvenes Dogana ma non il risultato nel derby contro il Cosmos, terminato 3-1 a favore dei gialloverdi. Ieri, 15 dicembre, a Dogana, sotto una fitta coltre di nebbia, sono gli uomini allenati da Omar Lepri a farla da padrona per buona parte dell’incontro, con Achille Fabbri che tra assenze e infortuni è praticamente costretto a disegnare l’undici iniziale del match.

Si parte e il Cosmos cerca subito di dettare la linea. Lo fa attaccando più volte, come al 4′ quando arriva il primo tentativo a rete sugli sviluppi di un calcio di punizione tirato da Ben Kacem. L’attaccante marocchino prova anche la rovesciata al 7′ su cross di Pierri e alla fine è Serafini a tentare la conclusione. Al 10′ sempre sull’asse Ben Kacem-Pierri si fa pericoloso il Cosmos con la difesa della Juvenes Dogana che riesce a salvare miracolosamente. Al 12′ il momento decisivo che sblocca il match: Cevoli e Traglia commettono fallo su Grandoni e viene fischiato un calcio di punizione al limite. Pierri se ne incarica e al 13′ mette il pallone direttamente in rete, insaccandolo nell’angolino alto di destra, dove Gentilini non ci arriva.

La Juvenes Dogana non riesce in tutto il primo tempo a calciare in porta ma qualche volta prova a rendersi pericolosa come al 15′ con il tiro/cross di Arradi che si spegne lontano dai pali. Ma non basta tanto che di lì a poco arriva anche il raddoppio. Al 20′ Pierri viene steso in area e Ben Kacem trasforma al 21′ il relativo calcio di rigore assegnato. Al 26′ Errico prova di nuovo il tiro, cogliendo un calcio d’angolo, sull’altro fronte al 30′ è Sylla che mette al centro area un pallone che però non prende la giusta via. Altre occasioni da segnalare per il Cosmos sono al 33′ quando Gentilini in uscita toglie il pallone dai piedi di Ben Kacem e al 36′ con il corner di Grandoni e Loiodice che la spedisce fuori. La Juvenes Dogana tenta la reazione negli ultimi minuti: al 42 Traglia guadagna un angolo poi sprecato da Merli, al 45′ sempre Traglia prova a crossare su Merli che non la prende.

Inizia il secondo tempo e Achille Fabbri si gioca la carta Lisi al posto dell’ammonito Arradi. Al 47′ Ben Kacem si lancia a rete fermato in tempo da Valentini con l’aiuto di Cevoli. Il riscatto arriva un minuto dopo in cui con una bella girata insacca il terzo gol e firma la doppietta.

Lì per un decina di minuti sembra che il Cosmos attacchi e controlli bene la partita, provando a rendersi pericoloso ogni tanto al 58′ quando tenta uno schema su punizione coinvolgendo Grassi e Grandoni. Al 68′ invece, alla prima vera occasione, la Juvenes Dogana non sbaglia: lancio lungo su Merli che di testa insacca e accorcia le distanze.

Da qui la partita cambia anche se il risultato non cambia: al 75′ sugli sviluppi di un angolo prima Paszynski e poi Cevoli non arrivano al momento giusto, al 77′ bel tiro a girare di Merli che si spegne sul fondo, all’80’ il numero 30 della Juvenes Dogana calcia una punizione e il successivo tiro di testa finisce fuori. Il Cosmos non gioca più bene come all’inizio e fa più fatica, anche se all’82’ un incontenibile Ben Kacem vuol provare la tripletta ma viene murato dalla difesa avversaria. All’88 il gioco si ferma per una carica su Celato sugli sviluppi di una punizione calciata da Merli. La partita termina con il tentativo su punizione di Merli a recupero inoltrato, con la palla che si impenna e si spegne sul fondo. Si va sotto la doccia pensando già alla difficile sfida di sabato prossimo, 21 dicembre, a Domagnano dove alle 15 l’avversario sarà La Fiorita, recentemente affrontata in Coppa Titano.

Il tabellino dell’incontro:

Juvenes Dogana: Gentilini, Arradi (46’ Lisi), Mazzavillani, Cevoli, Sylla, Paszynski, Pasolini (69’ Tumidei), Valentini, Merli, Rodriguez, Traglia. A disposizione Ronci, Battistini, Broccoli, Omgba. All. Fabbri

Cosmos: Celato, Fatica, Maggioli, Pastorelli, Mularoni, Errico, Loiodice (63’ Rossi), Pierri (63’ Fermi), Grandoni, Ben Kacem (89’ Di Meo), Serafini (46’ Grassi). A disposizione Semprini A., D’Addario, Rosini, Badalassi. All. Lepri

Arbitro: Ilie (assistenti Sapigni e Gallo, quarto uomo Balzano)

Reti: 13′ Pierri, 21′ Ben Kacem (rigore), 48′ Ben Kacem, 68′ Merli

Ammoniti: Arradi, Cevoli (Juvenes Dogana); Celato, Maggioli (Cosmos)