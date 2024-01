Finite le festività continua il calendario delle cose da fare a Rimini

Da venerdì a domenica, per la seconda parte della stagione di prosa, il teatro Galli ospita ‘La signora del martedì’ (12-13-14 gennaio) con in scena Alessandro Haber e Giuliana De Sio, mentre sabato 13 gennaio alla cineteca comunale si svolge la finalissima de ‘Il Giro del Mondo in 80 corti’ il tour cinematografico organizzato a tappe, un’occasione per rivedere tutti i finalisti del 2023 e votare il migliore.