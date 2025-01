Fisco e ceto medio: sono d’accordo con Rossi e non con Ruffini … di Sergio Pizzolante

Sono due visioni diverse del ruolo dello strumento fiscale.

Per Ruffini, candidato a fare il leader dell’area cattolica del Pd, per parlare al ceto medio, bisogna accumulare risorse( quindi più tasse…) per fare progetti politici, secondo Nicola Rossi, economista, già deputato del Pd, il fisco deve lasciare più risorse( quindi meno tasse…) alle persone .

Come la sinistra( prodiana) possa pensare di affidare a Ruffini, già direttore dell’Agenzia delle Entrate, un progetto politico per il ceto medio e’ un mistero.

Tasse e ceto medio sono un ossimoro.

Soprattutto dopo la gestione Ruffini dell’Agenzia delle Entrate.

E usare Matteotti che parlava cento anni fa in un’Italia profondamente diversa non è serio.

Soprattutto nell’Italia e col fisco di oggi di Ruffini.

Non è serio.