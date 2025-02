FOIBE, PRIMA VOLTA PER MOSTRA IN UE: INIZIATIVA DELL’EURODEPUTATO CAVEDAGNA (FDI-ECR)

Per la prima volta nella storia d’Europa, si terrà al Parlamento Europeo a Strasburgo una mostra dedicata ai Martiri delle Foibe. Con inaugurazione il 10 febbraio alle 18.00 presso lo spazio Emilio Colombo, alla presenza della Vice Presidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna, del capo delegazione Carlo Fidanza, del Co-presidente ECR Nicola Procaccini, dell’eurodeputato Stefano Cavedagna e rappresentanti dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia e Comitato 10 Febbraio, la mostra di 24 pannelli fotografici rimarrà aperta per tutta la durata della sessione Plenaria del Parlamento, fino al 13 febbraio.

A più di 80 anni da quella tragedia figlia dell’ideologia comunista titina, costata la vita a oltre 10.000 italiani con ben oltre 300.000 altri costretti all’esilio, ecco che finalmente anche nelle Istituzioni dell’Europa si potrà raccontare e documentare uno sterminio per troppi anni colpevolmente dimenticato. Eventi come questo sono fondamentali per creare una memoria condivisa anche tra le Nazioni europee, per costruire un’Europa dei popoli.

La mostra dal titolo “Foibe: tragedia ed esodo”/“Foibe: tragedy and exodus”, è tradotta anche in inglese e l’accesso al pubblico sarà libero ed aperto.

“Sono trascorsi ottant’anni dall’eccidio delle Foibe e dall’esodo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia uccisi ed esiliati dai comunisti di Tito, e ne sono passati venti dall’approvazione della legge italiana che ha istituito il giorno del Ricordo – dichiara Stefano Cavedagna -. Soltanto una memoria condivisa da parte di tutti i popoli europei, partendo dalla condanna unanime dei crimini comunisti, ci permetterà di costruire un’Europa forte ed armoniosa di Nazioni alleate. Per questo ho fortemente richiesto che questa mostra fosse realizzata a Strasburgo, nella sede del Parlamento Europeo. Lo dobbiamo ai Martiri, agli esuli, ai loro parenti e a tutti gli italiani, a fronte di un ricordo che è stato per anni volutamente celato”.

L’inaugurazione sarà in diretta sui canali social e l’organizzazione ne rende disponibile la diffusione di materiali video e fotografici per testate ed emittenti.