Folle inseguimento notturno a Riccione: arrestata una giovane, trovate sostanze stupefacenti

Nella notte scorsa, un inseguimento ad alta velocità ha coinvolto due giovani donne riminesi a Riccione, culminando con l’arresto della conducente. Il drammatico evento ha avuto inizio quando la Ford Ka, intestata alla madre della 31enne alla guida, ha fatto perdere il controllo nelle strette vie di Miramare e Riccione, raggiungendo velocità tra i 150 e i 170 chilometri orari.

Durante la fuga, le ragazze hanno ignorato semafori rossi, segnali di stop e hanno percorso sensi unici in contromano, sfiorando anche un ciclista. Dopo un inseguimento durato circa venti chilometri, le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare l’auto in una strada senza uscita.

La conducente, sottoposta ad etilometro, ha registrato un tasso alcolemico di 1,55. Inoltre, gli agenti hanno trovato 42 pasticche di Mdma nascoste in una scarpa da ginnastica. Le subsequenti indagini domiciliarie hanno portato alla scoperta di ulteriori 10 pasticche di Mdma, 10 grammi di marijuana, 20 grammi di ketamina e bilancini di precisione all’interno dell’appartamento che condivide con il suo fidanzato di 22 anni, entrambi denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti.

Questa mattina, la giovane è comparsa davanti al giudice per le direttissime, assistita dall’avvocato Piergiorgio Tiraferri. Ha dichiarato di non essere tossicodipendente, ma di utilizzare le sostanze in modo occasionale per divertimento, negando ogni eventuale accusa di spaccio, sottolineando la sua occupazione stabile in un hotel di Rimini. Il giudice ha convalidato l’arresto, imponendo però la libertà vigilata con obbligo di firma quotidiana fino al termine del processo, previsto per il 17 ottobre.