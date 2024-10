Forlì Airport: due anni di GoToFly. Programma Winter 2024-2025 – Anteprima Summer 2025

Stand Emilia-Romagna

TTG – Travel Experience

Rimini Fiera

Mercoledì 9 ottobre 2024 – ore 15

Rimini/Forlì – 09.10.2024 – GoToFly e l’Aeroporto di Forlì – presenti Riccardo Pregnolato per la Presidenza F.A. S.r.l. e il Responsabile Operativo e Commerciale di GoToFly, Paolo Amodeo – durante la conferenza stampa svoltasi oggi, mercoledì 9 ottobre, allo stand dell’Emilia-Romagna nel corso dell’edizione 2024 del TTG – Travel Experience (Rimini Fiera), hanno tracciato un bilancio del percorso compiuto negli ultimi due anni, evidenziando una crescita significativa nella partnership con agenti di viaggio e tour operator; trend che ha visto un incremento del 115%.

Rete sempre più solida con i professionisti del turismo

Il risultato testimonia l’importanza di una rete sempre più solida e sinergica con i professionisti del turismo. Network costruito sulla fiducia reciproca sviluppata nel corso di questi mesi. Questi accordi hanno giocato un ruolo cruciale nel rilancio dello scalo di Forlì e nell’espansione delle opportunità di viaggio per i passeggeri.

Summer 2025: riconferma delle mete 2024 e ampliamento delle rotte

Per la Summer 2025, GoToFly ha in programma di confermare la maggior parte delle rotte 2024 (tra le quali ricordiamo Olbia, Cagliari, Trapani, Catania, Lampedusa, Atene, Corfù, Cefalonia, Zante, Karpathos) e sta valutando, di concerto con alcuni importanti tour operator italiani, da poco entrati nella rete di collaborazioni FA-GoToFly, di ampliare ulteriormente l’offerta con nuove destinazioni verso la Grecia, altre due importanti mete europee, nonché la Verona-Trapani (2 frequenze, lunedì e sabato. A dare il via alle vendite oggi è stato il Presidente di Airgest, Salvatore Ombra).

Incremento dei passeggeri nella Summer 2024: +10mila passeggeri rispetto al 2023

Durante la stagione estiva appena conclusa, GoToFly ha registrato un incremento di 10mila passeggeri rispetto al 2023, raggiungendo un totale di circa 42 mila. Il dato rappresenta un chiaro segnale di fiducia verso il futuro, soprattutto considerando lo status del progetto portato avanti, esclusivamente, grazie agli investimenti privati di FA, in un mercato sempre più competitivo e aggressivo.

Un indicatore importante

L’aumento pari a 10 mila passeggeri non è solo una cifra, bensì un indicatore fondamentale della capacità da parte di GoToFly di saper attrarre e fidelizzare nuovi clienti, nonostante le sfide del settore. L’incremento dimostra la solidità della strategia aziendale e la sua capacità di distinguersi in un contesto di mercato complesso, innalzando la propria base di passeggeri e conquistando nuove fette di mercato. Un risultato di tale portata sottolinea l’efficacia delle intese strategiche e delle iniziative di marketing intraprese assieme ai tour operator e agli agenti di viaggio; così come la maggior domanda di servizi di alta qualità e tariffe competitive.

Standard di servizio elevati per il “marketing carrier” controllato da FA

La compagnia è riuscita a gestire la crescita mantenendo elevati standard di servizio e adattandosi rapidamente all’aumento del numero di passeggeri; un segnale positivo che indica la scalabilità e la resilienza del modello operativo di GoToFly. Forte del successo ottenuto, GoToFly guarda con ottimismo agli obiettivi futuri, pronta a proseguire il proprio percorso di espansione e innovazione nel settore dei viaggi. Ciò puntando sulla costante diversificazione delle rotte e sul rafforzamento dei contatti esistenti.

Nella Summer 2024, per GoToFly l’indice di puntualità è stato pari al 96%, mentre quello di regolarità del 99%.

Risultati che confermano lo scalo di Forlì come strategico per la Romagna

I risultati conseguiti consolidano ulteriormente la posizione di GoToFly e dello scalo di Forlì come polo strategico per il trasporto aereo regionale; consolidando la fiducia nella capacità della compagnia di sostenere la crescita e creare altre opportunità di viaggio per i passeggeri: sia a livello nazionale sia europeo.

www.forli-airport.com

www.goto-fly.it