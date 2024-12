Forlì-Cesena. Esercitazione di Emergenza sulla E45: Chiusura della Galleria ‘Lago di Quarto’

Giovedì 12 dicembre, si è svolta un’esercitazione di emergenza all’interno della galleria ‘Lago di Quarto’, situata lungo la E45 in provincia di Forlì-Cesena. L’iniziativa ha visto la simulazione di un incidente stradale con principio di incendio, con l’obiettivo di testare le procedure di sicurezza.

Per permettere lo svolgimento delle operazioni, la E45 è rimasta chiusa al traffico fino alle ore 16, tra gli svincoli di Sarsina Sud (km 192,600) e Quarto (km 186,800), in entrambe le direzioni. Gli automobilisti sono stati deviati su strade secondarie per garantire la fluidità del traffico nei dintorni.

L’esercitazione è stata organizzata in conformità al decreto legislativo 264/06, che regola la sicurezza delle gallerie nella rete Ten. Hanno partecipato all’attività Anas, Vigili del fuoco, Polizia stradale e il servizio di emergenza sanitaria 118, coordinati dalla Prefettura di Forlì-Cesena.