Formica: la politica è pensiero o buffet … di Sergio Pizzolante

Rino Formica ha 97 anni, era uno dei miei miti da ragazzo, un socialista craxiano, con spirito trotzkista, come piaceva a me.

Io tremo al pensiero di come sarà il mondo quando non ci saranno più alcuni vecchi.

A chi pensa che per sembrare giovane sia necessario mettere in soffitta i vecchi, legga questa intervista.

Naturalmente su alcune cose si può non essere d’accordo. Mi riferisco a questa intervista o ad altri suoi precedenti interventi. Quelli sul giornale di De Benedetti, per esempio.

Ogni cosa ha una spiegazione, in ogni cosa c’è una storia, una motivazione, un retroterra, qualcosa che è successo prima e risuccede, spesso in peggio, più spesso in farsa.

Per questo io mi appassiono ai vecchi.

Ai più vecchi.

I giovani mi annoiano. I giovani si fanno vanto di non sapere. Di non avere storia alle spalle. Senza passato. Senza conoscenza del passato. Non lo penso dei giovani in generale, penso ai giovani e ai semi giovani adesso in politica.

Intorno al buffet. Sgomitanti verso il buffet.