Forti raffiche di vento colpiscono Rimini: Interventi dei Vigili del Fuoco in aumento

Rimini, 28 gennaio – Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Rimini hanno effettuato circa 15 interventi in risposta ai danni causati dalle intense raffiche di libeccio che hanno interessato la provincia. Le squadre di emergenza sono state chiamate a gestire situazioni varie, tra cui la rimozione di rami caduti, tende e gazebo danneggiati, oltre a pali piegati e lamiere compromesse sui tetti.

Un’operazione significativa è stata condotta in Corso Mazzini a Novafeltria, dove i Vigili del Fuoco hanno collaborato con la Polizia Locale per garantire la sicurezza pubblica in prossimità di un palo della luce. Qui, si è registrato il rischio di caduta della plafoniera, spingendo le autorità a contattare tecnici specializzati per la sostituzione dell’elemento incriminato.

La situazione nel territorio continua ad essere monitorata, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti.