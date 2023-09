Foto sexy, dottoressa segnalata a Ordine dei medici

Nessuno tocchi Ippocrate: “Sfegatata novax e nocovid pubblica immagini che ledono decoro della professione”

Dopo la vicenda del chirurgo plastico Giacomo Urtis, finito nella bufera per alcuni scatti da lui postati sui social, l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate – che aveva sollevato il caso – intende procedere a una nuova segnalazione all’Ordine dei medici. “Continua il nostro osservatorio sul rispetto del Codice deontologico”, scrive NtI sulla sua pagina Facebook. “Sotto la nostra lente di ingrandimento è capitata la dottoressa E.R. che, oltre ad essere una novax e nocovid sfegatata, pubblica foto in topless che ledono il decoro della professione medica. Naturalmente – preannuncia l’associazione – come è successo per il collega Urtis, anche lei verrà segnalata all’Ordine dei medici di competenza”.