FRANCESCO BONGARRÀ NOMINATO DIRETTORE DELL’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA A LONDRA

Sarà un giornalista parlamentare a promuovere la cultura italiana a Londra. Francesco Bongarrà, da oltre vent’anni giornalista parlamentare dell’Agenzia ANSA, è stato nominato direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Londra, la “cultural powerhouse” con il compito di promuovere la lingua, la cultura, il design, la musica, l’arte ed il bello del Bel Paese nella società inglese.

Bongarrà, siciliano, è un punto di riferimento assoluto in Parlamento: per cronisti e politici. Dopo aver raccontato da Palermo le stragi di mafia dopo il 1992 per l’Osservatore Romano, la Reuters, il Times e la BBC, ha “coperto” Londra per l’ANSA (che lo ha mandato anche a Berlino e Buenos Aires, visto, oltre all’inglese, che parla correntemente anche il tedesco e lo spagnolo).

Dopo gli studi universitari ad Aberdeen, in Scozia, approda a Londra. Alla redazione Esteri del Times quello che Francesco Cossiga chiamava “the Siculo-Scotsman” diventa l’interlocutore di Peter Stothart, il più longevo e colto direttore del leggendario quotidiano fondato nel 1785. Ha compagni di banco illustri: da George Osborne e Micheal Gove (allora giovani cronisti poi diventati influenti ministri) ad Alex O’Connell, oggi capo della Cultura del Times.

Tiene lezioni di comunicazione all’Imperial College ed è Senior Visiting Fellow alla Bayes, la Business School nel cuore della City. E’ socio del Travellers Club, vero punto di riferimento dell’estabilishment britannico.