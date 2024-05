“Frutta e verdure nelle scuole” ma i pomodorini intossicano i bambini di diverse scuole di Forlì, Cesena, Faenza e nel Modenese

In diverse scuole elementari della provincia di Forlì-Cesena si sono verificate casi di sospetta tossinfezione alimentare, coinvolgendo almeno cinque istituti, di cui quattro nel territorio cesenate e uno a Forlì. Anche una scuola primaria di Faenza è stata colpita. I bambini si sono sentiti male dopo aver mangiato dei pomodorini forniti come merenda nell’ambito del progetto del ministero dell’Agricoltura “Frutta e verdure nelle scuole”. Il problema sembra essere legato alla provenienza dei prodotti, forniti da un’azienda non del territorio e consegnati già confezionati e pronti per essere distribuiti dagli insegnanti. I sintomi riportati dai bambini sono stati nausea, vomito, diarrea e mal di testa. Alcuni sono stati ricoverati in ospedale, mentre altri hanno avuto un recupero più rapido. La situazione ricorda quanto accaduto in altre scuole di Modena, dove casi simili sono stati segnalati dopo aver consumato pomodorini della stessa provenienza.