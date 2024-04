FSGC – Federazione Sammarinese Giuoco Calcio. FUTSAL: COSMOS-PENNAROSSA METTE IN PALIO PUNTI PESANTI PRIMA DELLA SOSTA

I punti pesanti per la qualificazioni ai play-off di Pennarossa e Cosmos, nell’ultimo turno di Campionato Sammarinese di Futsal prima della sosta. Per le posizioni di vertice, il Murata sfida il Fiorentino, mentre il Tre Fiori incrocerà la Juvenes-Dogana al Multieventi!

Alla vigilia del recupero della 25° giornata di campionato di futsal, due sole delle dodici posizioni in palio per la post-season sono pendenti, mentre la corsa al qTuarto posto tiene banco. Murata e La Fiorita sono in tal senso distanziate da un solo punto dopo il successo dei Bianconeri della scorsa settimana, quando la squadra di Montegiardino osservava il turno di riposo. Ora viene il difficile per gli uomini di Cellarosi, chiamati a difendere la posizione appena conquistata al cospetto del Fiorentino capolista. L’incontro è programmato domani a Dogana, con inizio alle 21:45. A quel punto avrà già disputato il suo impegno, La Fiorita: i Gialloblù, contrapposti al Cailungo (Domagnano, ore 20:15), sono i grandi favoriti per centrare un successo che potrebbe riportarli nel quartetto di testa. Condizione questa che dispenserebbe dalla partecipazione al Turno Preliminare dei play-off.

Obiettivo ormai incamerato dalla Folgore: benché nel lotto di pretendenti alle posizioni di vertice il club di Falciano sia l’unica a dover ancora osservare il turno di riposo di qui alla fine, gli undici punti di vantaggio sul quinto posto fanno dormire sonni tranquilli ai Giallorossoneri. Domani a Fiorentino la sfida col Domagnano (Fiorentino, ore 20:15), perno centrale della classifica con ancora qualche velleità sul settimo posto, nonostante il recente pareggio a reti inviolate col Cosmos non abbia permesso ai ragazzi di Gasperoni di portarsi a distanza di aggancio dalla Virtus. I Neroverdi giocheranno la successiva partita nel medesimo impianto, affrontando la Libertas (Fiorentino, ore 21:45). Non il momento migliore per incrociare la squadra di Borgo Maggiore, reduce tra tre vittorie nelle ultime cinque uscite. Un trend migliore di quello della Virtus, che nel medesimo periodo ha incamerato sei punti e perso tre partite – detto che queste sono maturate contro le prime della classe.

Ad aprire il programma a Dogana saranno Tre Penne e San Giovanni (ore 20:15). I Rossoneri non sono ancora condannati dalla matematica, ma le quattro partite a disposizione per recuperare otto punti di ritardo dal Pennarossa non sembrano suggerire la possibilità di clamorose rimonte. Anzi, un’eventuale sconfitta con il Tre Penne – che di par suo vuole avvicinarsi al Domagnano –, potrebbe avvicinare irrimediabilmente l’esclusione del club di Borgo Maggiore dalla post-season. Molto ruoterà attorno alla sfida tra Cosmos e Pennarossa (Domagnano, ore 21:45). Ad oggi entrambe qualificate ai play-off, sono separate da appena un punto ed in piena corsa con il Cailungo. Nonostante sia l’unica a dover ancora osservare il turno di riposo, il Cosmos è la squadra con il calendario più favorevole: le gare conclusive dei Gialloverdi, spettatori interessati nell’ultima giornata di regular season, prevedono infatti Faetano e San Giovanni che condividono il pedice della classifica.

In campo domani anche Juvenes-Dogana e Tre Fiori, per la sfida indoor del Multieventi (ore 21:45). I Gialloblù inseguono il settimo successo in fila, che avvicinerebbe sensibilmente l’obiettivo di chiudere nel quartetto al vertice. Non una gara semplice quella con i ragazzi di Levani, che hanno inanellato quattro vittorie di seguito, tra cui quella prestigiosa con il Fiorentino. Con la Virtus alle spalle e da affrontare al rientro dalla sosta, la Juvenes-Dogana punta a difendere il sesto posto con l’auspicio di giocarsi le proprie carte per migliorare ulteriormente la classifica – benché La Fiorita oggi possa contare su un vantaggio di sei punti sui Biancorossazzurri.

Il Campionato Sammarinese di futsal si riaggiornerà poi giovedì 18 aprile, con gli incontri della 27° giornata – quart’ultima di regular season. Spazio alla Nazionale la prossima settimana: i Titani di Roberto Osimani partiranno infatti alla volta dell’Austria per disputare il girone di qualificazione agli Europei.

Questo il programma del recupero della 25° giornata del Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 25. giornata (recupero) SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ORA LUOGO Folgore Domagnano A1: D’Adamo – A2: Lanuti 04/04 20:15 Fiorentino Libertas Virtus A1: Lanuti – A2: D’Adamo 04/04 21:45 Fiorentino Tre Penne San Giovanni A1: Lerza – A2: Delvecchio 04/04 20:15 Dogana Fiorentino Murata A1: Delvecchio – A2: Lerza 04/04 21:45 Dogana Cailungo La Fiorita A1: Tura – A2: Notarpietro 04/04 20:15 Domagnano Cosmos Pennarossa A1: Notarpietro – A2: Tura 04/04 21:45 Domagnano Juvenes-Dogana Tre Fiori A1: Piccoli – A2: Zani 04/04 21:45 Multieventi Turno di riposo Faetano

FSGC Ufficio Stampa