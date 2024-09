Fuga e arresto: intercettata Jeep rubata a Riccione

Una Jeep nera, già monitorata dalle forze dell’ordine per furti in cantieri edili in Romagna, è stata fermata a Riccione grazie all’intervento di una pattuglia dei carabinieri. Il conducente, alla vista dei militari, ha tentato di sfuggire accelerando, dando così inizio a un inseguimento sotto la pioggia. Durante la fuga, il veicolo ha percorso percorsi contromano e ha cercato di speronare l’auto dei carabinieri.

L’inseguimento è terminato quando la Jeep è rimasta imbottigliata nel traffico a Misano Adriatico. I due occupanti dell’auto, un napoletano di 40 anni e un ventenne, sono stati arrestati. A bordo del veicolo è stato rinvenuto un consistente carico di materiale edilizio di provenienza illecita.