Fuga in motocicletta a Longiano: Denunciato un giovane per resistenza ai carabinieri

Recentemente, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cesenatico sono intervenuti nell’area industriale di Longiano, dove era stata segnalata la presenza di vari giovani in sella a motocicli, alcuni dei quali si esibivano in manovre rischiose.

Durante il controllo, i militari hanno notato un giovane, privo di targa, che sfrecciava a forte velocità tra la folla. Nonostante l’ordine di arrestare la corsa, ha continuato a zigzagare tra le auto, tentando di eludere l’intervento delle forze dell’ordine.

Dopo un breve inseguimento, i carabinieri sono riusciti a fermarlo. Identificato come un giovane di 18 anni, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per diverse infrazioni al codice della strada. La motocicletta è stata sequestrata per violazioni amministrative.