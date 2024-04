Fulgor Off, al via il tesseramento per gli appuntamenti ospitati al Primo Piano Art Gallery

Rimini 9 aprile 2024. Fulgor Off lancia la campagna di tesseramento per gli appuntamenti ospitati al Primo Piano Art Gallery. Dall’unione di tre realtà culturali, Fulgor Off, Primo Piano e Rimini Jazz Club, è nato il nuovo spazio dedicato al cinema, alla musica, alla letteratura e alle mostre d’arte. E dopo il successo dell’inaugurazione, la programmazione curata da Fulgor Off al Primo Piano Art Gallery nel vicolo San Bernardino (nel centro storico di Rimini) continua con incontri dedicati al connubio tra cinema e letteratura.

Venerdì 12 aprile alle 21 il primo appuntamento è dedicato a “Dune” con il regista Daniele Cipri, il fotografo Leonardo Kurtz e lo scrittore Fabio Lombardi, che parleranno di Dune da Jodorowsky a Lynch fino a Villeneuve. Sabato 13 aprile alle 21 è in programma la presentazione del libro “Parole di Ritorno” di Marco Montemaggi con Giancarlo Sissa, Annalisa Teodorani, la voce di Alessandra Gabriela Baldoni e la musica de “Gli Orsi”. Venerdì 3 maggio alle 21 la presentazione del libro “Postumi di una Luna Piena” di Veronica Bugli, poesia come arte che insorge. Introduzione e accompagnamento in acustico di Diego Pasini e dj set vinili con Okaapj.

Per partecipare agli appuntamenti è necessario essere soci Endas. Per associarsi compilare il modulo al link https://forms.gle/jtZx4ns3s72Z83Dq7, o alle cassa del Cinema Fulgor negli orari di apertura al pubblico. Il costo è di 8 euro e ha validità di 1 anno solare, con la possibilità di accedere a tutti i circoli Endas del territorio.

Ufficio stampa

Fucina798 Comunicazione&Eventi