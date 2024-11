Furti all’ufficio dei Servizi Sociali di Cesena: Polizia recupera la refurtiva e denuncia un sospettato

Un ufficio del Comune di Cesena è stato recentemente teatro di una serie di furti di strumenti informatici e apparecchiature digitali. Il fatto è stato riportato all’attenzione della Polizia di Stato dopo che, nella mattinata dell’11 novembre, gli operatori dell’ufficio dei Servizi Sociali, situato in via Aldini e dedicato alle problematiche giovanili, hanno scoperto un nuovo ammanco di beni.

Subito allertata, una pattuglia del Commissariato di Cesena è intervenuta sul posto per effettuare un primo sopralluogo e avviare le indagini. Grazie all’utilizzo di un sistema GPS installato su alcuni dispositivi rubati, gli agenti sono riusciti a localizzare uno dei computer scomparsi, rinvenendolo in un’abitazione situata nelle vicinanze, sempre in via Aldini.

L’accesso all’immobile ha portato al recupero dell’intera refurtiva, che includeva diversi computer portatili di ultima generazione, fotocamere e altri apparecchi digitali, per un valore complessivo stimato di circa sedicimila euro.

A seguito delle indagini, la Polizia ha denunciato un cittadino marocchino, noto per avere precedenti di polizia, residente nell’appartamento dove è stata trovata la merce rubata. Gli oggetti sottratti sono stati restituiti al Comune di Cesena.