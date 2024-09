Furti in Valmarecchia: avviate indagini e un arresto in concomitanza con le perquisizioni

Nel mese di luglio, tre furti si sono verificati in vari esercizi commerciali della Valmarecchia, dando avvio a un’inchiesta condotta dai carabinieri delle stazioni di Novafeltria, Villa Verucchio e San Leo. Ieri, le forze dell’ordine hanno eseguito un decreto di perquisizione in diverse abitazioni legate ai sospetti.

In parallelo, uno dei sospettati è stato arrestato a Pennabilli per un reato non correlato, ovvero la violazione di un divieto di avvicinamento ai familiari, già imposto a causa di episodi di maltrattamento. L’uomo, in precedenza già sotto misure cautelari, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

L’indagine ha fatto ampio uso di filmati delle telecamere di sicurezza, strumento fondamentale per l’identificazione dei presunti autori dei furti. Anche se le perquisizioni non hanno portato al ritrovamento della merce rubata, si segnala l’importanza dell’operazione nella lotta contro i crimini predatori, i quali incidono sulla sicurezza percepita dalla popolazione.