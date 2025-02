Furti ripetuti nel campo sportivo di Villa Verucchio: la società chiede maggiore sicurezza

La società calcistica Asd Villa Verucchio, attiva nel girone P di Seconda Categoria, è stata colpita da un terzo furto in appena tre mesi presso il campo sportivo comunale di Ponte Verucchio. Nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, ignoti hanno forzato i lucchetti dei cancelli per accedere agli spogliatoi, portando via i fondi raccolti dalla squadra per le necessità quotidiane.

I furti precedenti avevano visto sparire un trattorino tagliaerba, scarpe sportive, borse e altro materiale destinato ai calciatori. Le indagini hanno rivelato che i ladri si erano introdotti nell’impianto utilizzando un furgone, come dimostrano i segni lasciati sul terreno.

Stefano Mancini, presidente della società, ha espresso il suo disappunto riguardo a questa situazione: “Questi furti non solo infliggono un danno economico, ma colpiscono anche la nostra realtà, che da anni lavora per garantire ai giovani del territorio l’opportunità di giocare, nonostante le ristrettezze economiche.” Mancini ha inoltre segnalato la frequente presenza di atti vandalici, come recinzioni danneggiate e accessi non autorizzati al campo, sottolineando la necessità di interventi urgenti.

In conclusione, il presidente ha lanciato un appello all’Amministrazione comunale di Verucchio, chiedendo l’installazione di videocamere di sicurezza e un potenziamento dell’illuminazione pubblica per migliorare la protezione dell’area sportiva e garantire maggiore sicurezza all’attività della squadra.