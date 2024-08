FURTO AGGRAVATO DI UN IPHONE 13 PRO: 23ENNE STRANIERO ARRESTATO DAI CARABINIERI DEL NUCLEO RADIOMOBILE DI BOLOGNA

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 23enne straniero, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, per tentato furto aggravato in concorso. È successo di notte, verso le 2:00, quando una pattuglia del Radiomobile, nel corso di un servizio perlustrativo nel centro cittadino, all’altezza di via Righi è stata avvicinata da due giovani ragazzi, uno dei quali ha riferito ai militari di essere stato da poco derubato del proprio telefono cellulare iPhone 13 pro da due magrebini che subito dopo il furto si sono velocemente dileguati. Appresa la notizia, i Carabinieri, grazie anche alle indicazioni sulla posizione gps in tempo reale del cellulare ricevute dalla vittima, che nel frattempo è riuscito a localizzare il telefono grazie ad un app e al proprio MacBook, hanno individuato e consentito il riconoscimento di uno dei due stranieri in piazza Roosevelt. All’interno della borsa a tracolla in uso al 23enne i militari hanno recuperato l’iPhone 13 pro precedentemente rubato. Il telefono è stato riconosciuto e restituito al proprietario, il 23enne, invece, è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, tradotto in Tribunale per la celebrazione del giudizio per direttissima all’esito del quale è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.