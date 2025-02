Furto con scasso a Bellariva, Rimini. Sfondano la vetrata del negozio con un suv con danni stimati per decine di migliaia di euro. Sottratti abbigliamento, pc e registratore di casa.

Nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio 2025, il negozio di abbigliamento per bambini “Pollicino” in viale Rimembranze a Bellariva è stato oggetto di un furto con scasso. I malviventi hanno utilizzato un SUV come ariete per sfondare la vetrina dell’esercizio commerciale, causando danni stimati in decine di migliaia di euro. Dopo aver distrutto la vetrina, i ladri hanno sottratto capi di abbigliamento, il registratore di cassa e un computer.

I residenti della zona, allarmati dal forte rumore provocato dall’impatto del veicolo contro la vetrina, hanno immediatamente contattato i Carabinieri. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini. Si spera che le telecamere di sorveglianza presenti nell’area abbiano registrato immagini utili all’identificazione dei responsabili.

Non è la prima volta che “Pollicino” subisce un furto; in passato, il negozio era già stato preso di mira da malviventi. Questo episodio evidenzia la necessità di rafforzare le misure di sicurezza nella zona per prevenire ulteriori atti criminali e garantire la tranquillità dei commercianti e dei residenti.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni sull’accaduto a contattare le forze dell’ordine per contribuire alle indagini in corso.