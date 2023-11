Furto di abiti e luci natalizie, arrestate dai carabinieri due donne a Riccione e Misano

Nel pomeriggio del 21 novembre i Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno intensificato i controlli del territorio.

I militari operanti, nel corso dei servizi, hanno arrestato:

-una 21enne dell’est-europa, in flagranza per l’ipotesi di reato di furto aggravato. Nello specifico, la giovane sarebbe stata sorpresa dagli addetti alle vendite di due negozi del centro di Riccione mentre si appropriava di capi di abbigliamento e tentava di darsi alla fuga a piedi. La conseguente segnalazione al 112 determinava l’immediata attivazione delle pattuglie dei Carabinieri già in servizio sul territorio che, prontamente, individuavano la ragazza e la fermavano all’altezza di viale Milano, trovandola in possesso ancora della merce, del valore stimato di circa 120 euro. I militari, dopo aver restituito i prodotti ai titolari dei negozi ed aver espletato gli accertamenti previsti, dichiaravano in stato di arresto la giovane, trattenendola presso le camere di sicurezza della Stazione di Riccione in attesa della celebrazione del rito direttissimo avvenuto il giorno 22 presso il Tribunale di Rimini, come da disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente;

-una 57enne, anch’ella in flagranza per l’ipotesi di reato di furto aggravato. La donna, dopo aver prelevato dagli espositori di un minimarket di Misano Adriatico alcune luci natalizie, avrebbe tentato di guadagnarsi l’uscita, ma determinava l’azionamento dei sistemi di antitaccheggio dei prodotti rubati. Il suono dell’antitaccheggio avrebbe attirato l’attenzione dei dipendenti del negozio che provavano a fermare la 57enne, parallelamente avvertendo di quanto accaduto i Carabinieri mediante telefonata al 112. Rapidamente, intervenivano sul posto militari della Stazione di Misano Adriatico che recuperavano la merce, restituendola ai titolari dell’esercizio commerciale, per poi dichiarare in arresto la donna. Anche per quest’ultima, trattenuta su disposizione della Procura di Rimini presso le camere di sicurezza della Compagnia di Riccione, nel corso della giornata di ieri ha avuto luogo il Giudizio direttissimo.