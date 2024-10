Furto di auto a Rimini: indagini in corso dopo la denuncia della proprietaria

Nella notte tra mercoledì e giovedì, precisamente il 30 e 31 ottobre, è stato segnalato un furto in via San Leo a Rimini. Un’auto, una Ford Focus, è stata sottratta mentre si trovava parcheggiata nelle immediate vicinanze dell’abitazione della proprietaria.

Il furto è stato registrato da telecamere di sorveglianza appartenenti a un vicino, sebbene le immagini non siano particolarmente chiare. Si riesce a vedere un’ombra femminile che entra nell’auto e poi si allontana, mentre si presume che almeno due individui abbiano partecipato all’azione. “Abbiamo notato un paio di persone con zainetti aggirarsi intorno a mezzanotte nella via”, ha dichiarato la vittima, che ha già sporto denuncia presso le autorità competenti. I malviventi sono riusciti a fuggire rapidamente con il veicolo, evitando di destare sospetti.