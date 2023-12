FURTO DI BICICLETTE ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI IMOLA: FERMATI E DENUNCIATI DAI CARABINIERI I RESPONSABILI

Imola (BO): I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Imola, nel primo pomeriggio di sabato 25 novembre u.s., hanno denunciato due persone, una 19enne, originaria di Bologna, di fatto senza fissa dimora, nubile, studentessa, già nota alle forze dell’ordine e un 15enne, originario e residente a Imola, celibe, incensurato, alle rispettive Procure della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e per i Minorenni di Bologna. Entrambi sono accusati di furto aggravato in concorso.

E’ successo verso le ore 12:30 circa quando una pattuglia del Radiomobile di Imola, su indicazione della Centrale Operativa dei Carabinieri di Imola, è intervenuta nei pressi della locale stazione ferroviaria a seguito di una segnalazione di tre persone che avevano asportato altrettanti velocipedi. I militari hanno immediatamente raggiunto il piazzale ovest della stazione ferroviaria e, al loro arrivo, hanno notato tre persone, all’altezza del binario 1, le quali stavano spingendo a mano ognuno una bicicletta, nel tentativo di allontanarsi. Alla vista dei militari, una delle tre persone si è data frettolosamente alla fuga, facendo perdere così le proprie tracce; le altre due, invece, sono state fermate e portate in caserma per gli accertamenti. Nella circostanza, la ragazza ha ammesso di aver commesso il furto. Le biciclette sono state recuperate e trattenute all’interno della Compagnia Carabinieri di Imola, in attesa di essere restituite ai proprietari. La 19enne e il 15enne, dopo le formalità di rito, sono stati denunciati alle rispettive Autorità giudiziarie.

Allegati: Foto CC Aliquota Radiomobile di Imola.

