Furto di Grana Padano: Arrestato un cittadino ucraino a Rimini

RIMINI – Nel pomeriggio di ieri, 2 dicembre, un uomo di 36 anni originario dell’Ucraina è stato arrestato dopo aver tentato di rubare 22 confezioni di Grana Padano presso il supermercato Conad di via Serpieri.

L’episodio è avvenuto quando l’addetto alla sicurezza del negozio ha notato il sospetto mentre riponeva i prodotti in uno zaino. A quel punto, il dipendente ha atteso l’uscita dei due giovani presenti nel negozio. Mentre uno dei due ha regolarmente pagato gli acquisti, l’altro ha tentato di allontanarsi velocemente.

Immediatamente fermato dal personale di sicurezza, il cittadino ucraino è stato invitato a mostrare il contenuto dello zaino. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia, che ha confermato il furto: il valore del formaggio rubato ammonta a circa 140 euro.

L’uomo è stato quindi arrestato per tentato furto aggravato e trasferito nella camera di sicurezza, dove rimarrà in attesa dell’udienza di fronte al Giudice del Tribunale di Rimini, prevista per oggi con rito direttissimo.