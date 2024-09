Furto di valore in hotel a Rimini: un anello d’oro rubato a un turista toscano

Un turista proveniente dalla Toscana ha segnalato il furto di un anello d’oro dalla sua camera d’hotel a Rimini. L’uomo, in città per motivi lavorativi, ha scoperto l’assenza del gioiello al momento del suo ritorno in albergo. L’anello, dal valore di circa 2.400 euro e carico di significato personale, si trovava all’interno di uno zaino.

Nonostante il soggiorno non evidenzi segni di forzatura, il turista ha fatto notare che la finestra, affacciata su un terrazzo, era rimasta aperta, un punto che potrebbe rivelarsi utile per le indagini. Il cliente ha lamentato, inoltre, una scarsa collaborazione e sensibilità da parte del personale dell’hotel. Alla fine, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per formalizzare la denuncia riguardante il furto.