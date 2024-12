Furto in appartamento a Rimini: ladri rubano beni per 10mila euro

Un episodio di furto ha colpito un appartamento in via Leptis Magna, a Rimini, nella giornata di domenica. I ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono entrati nell’abitazione forzando la porta d’ingresso. Una volta all’interno, hanno razziato tutto ciò che era facilmente accessibile, portando via contanti e gioielli per un valore stimato di circa 10mila euro. Il furto è stato scoperto soltanto nel tardo pomeriggio, quando i proprietari sono rientrati e hanno allertato le autorità. Una pattuglia della Questura è giunta sul posto per effettuare i necessari accertamenti e avviare le indagini.