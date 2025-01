Furto in un bar di Cesenatico: denunciato un 37enne

Cesenatico – Nella notte del 30 dicembre, un bar della cittadina è stato teatro di un furto aggravato. Un uomo di 37 anni è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri, accusato di aver forzato la porta d’ingresso dell’esercizio e di aver sottratto il registratore di cassa con all’interno circa 500 euro.

La mattina seguente, il proprietario del bar ha scoperto il furto e si è recato presso la stazione dei carabinieri per presentare denuncia. A seguito di un’indagine rapida, caratterizzata da rilievi tecnici e un sopralluogo approfondito, gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità del presunto colpevole, residente in una provincia vicina. Il caso è ora in mano all’Autorità Giudiziaria.