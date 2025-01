Furto notturno a Gatteo Mare: Banda esperta colpisce una tabaccheria

Nella notte tra sabato e domenica, una tabaccheria situata in viale Giulio Cesare 32 a Gatteo Mare è stata teatro di un furto audace. Il negozio, noto per la vendita di sigarette, articoli da regalo e giochi Sisal, è stato preso di mira da una banda di ladri che ha dimostrato di avere una certa esperienza.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno disattivato le telecamere di sicurezza prima di sferrare l’attacco. Utilizzando un tombino in ghisa come arma, hanno infranto la vetrina anti sfondamento del negozio. In pochi minuti, hanno razziato il locale, riempiendo sacchi e sporte con il bottino, principalmente composto da sigarette, ma non solo.

Il furto è avvenuto intorno alle quattro del mattino, poco prima che i proprietari, allertati dal suono dell’allarme, raggiungessero il negozio insieme ai carabinieri. Tuttavia, al loro arrivo, i ladri erano già riusciti a dileguarsi, lasciando dietro di sé solo il caos e i segni di un colpo ben pianificato. Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando sull’accaduto, cercando di raccogliere informazioni utili per identificare i responsabili.