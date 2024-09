Furto sventato a Riccione: due agenti in borghese bloccano ladro di profumi

Venerdì 20 settembre, due agenti della Polizia Locale di Trieste, di ritorno dal convegno del loro corpo nella località turistica della Perla Verde, si sono trovati coinvolti in un episodio di furto in un negozio di profumi. Durante una passeggiata in via Bellini, i due agenti hanno udito le grida di aiuto di alcuni passanti provenienti dalla profumeria Sephora.

Un uomo di 36 anni, originario della Puglia, aveva appena rubato vari articoli e stava cercando di fuggire con la refurtiva. Notando il ladro, uno dei poliziotti ha iniziato a inseguirlo mentre si identificava come agente di polizia. Il fuggitivo, tuttavia, anziché fermarsi, ha iniziato a lanciare le bottiglie di profumo contro gli agenti.

La situazione ha richiesto l’intervento del secondo agente e di altri due poliziotti di passaggio. Grazie al lavoro di squadra, il ladro è stato infine bloccato e arrestato. Durante l’operazione, uno degli agenti è stato lievemente ferito da una boccetta, riportando solo escoriazioni.

Il materiale rubato è stato riconsegnato alle autorità, mentre l’uomo è stato denunciato per rapina impropria e attualmente attende il processo sotto divieto di dimora nella Provincia di Rimini.