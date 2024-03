Futsal: la Juvenes-Dogana vuole la terza, Virtus alla prova Tre Penne

Dopo essersi presa lo scalpo più ambito di tutti – quello dell’imbattuto Fiorentino – la Juvenes-Dogana ha messo seriamente nel mirino la posizione della Virtus. I Neroverdi si preparano a tornare in campo dopo il turno di riposo e saranno chiamati all’azione prima della Juvenes-Dogana, cui è assegnato il posticipo del giovedì contro la Libertas. A meno di sorprese non sarà un lunedì di relax per la Virtus, chiamata a misurarsi con un Tre Penne reduce dal roboante successo sul Pennarossa ed in generale in grado di aggiudicarsi la piena posta in tre degli ultimi quattro incontro disputati. E se la Juvenes-Dogana vede da vicino la Virtus, altrettanto si può dire della squadra di San Marino Città nei riguardi del Domagnano, avanti di appena due lunghezze. Sarà il campo di Dogana ad ospitare Virtus-Tre Penne. La squadra di Acquaviva giocherà anche per riscattare le due sconfitte consecutive registrate prima del riposo.

Sempre a Dogana, ma in prima serata, il Fiorentino sarà chiamato a cancellare immediatamente il primo k.o. rimediato in campionato dopo venti incontri sempre a punti, diciannove dei quali coronati dal successo. Non un impegno sulla carta proibitivo per i campioni in carica, attesi da un Cailungo in serie negativa da tre giornate e sempre relegato al terzultimo posto, benchè affatto estromesso dalla lotta per la post season. In effetti i tre punti di vantaggio del Cosmos non possono definirsi un’ipoteca e nemmeno una garanzia. I Gialloverdi di Muccioli devono far fronte a loro volta ad un periodo di vacche magrissime, più lungo ancora rispetto a quello del Cailungo. La ricerca del riscatto, e magari dell’allungo, passa da un confronto parimenti complicato: quello con un Tre Fiori proveniente da una striscia di quattro vittorie di fila e recentemente salito in terza posizione dopo il k.o. de La Fiorita. Quest’ultima inaugurerà la serata del campo outdoor di Acquaviva misurandosi con un San Giovanni tornato ad infilare sconfitte (due) dopo l’exploit con il Pennarossa. I ragazzi di Gianni Galli giocheranno per cancellare l’ultimo k.o. e soprattutto per approfittare del turno di riposo del Murata, altra formazione che ha operato il sorpasso nei loro confronti. Mancherà però Selva per squalifica.

A creare tante noie di classifica a Montegiardino è stata la Folgore, che cerca il quarto successo consecutivo a spese del Faetano, subito fermatosi dopo la vittoria centrata contro il San Giovanni e sempre appaiato a quest’ultimo sul fondo dello schieramento. Non sarà della partita il giallorossonero Pellegrini, appiedato dal Giudice Sportivo. Sul medesimo green si sfideranno poi Domagnano e Pennarossa: l’uno intenzionato a dar seguito al successo ottenuto contro il Faetano e soprattutto a tenere a debita distanza il Tre Penne, sperando anche in un passo falso della Juvenes-Dogana; l’altro bisognoso di centrare un buon risultato per archiviare la pesante sconfitta rimediata contro il Tre Penne e per mettere una distanza di maggior sicurezza fra sé e il Cosmos, lontano appena due punti. I Lupi giallorossi non potranno contare su Davide Dolcini, squalificato.

Come detto, la giornata di campionato si completerà al giovedì – immediatamente dopo le semifinali di andata di Titano Futsal Cup – con l’incrocio fra la Juvenes-Dogana e la Libertas, opposte in un match indoor esattamente come era avvenuto all’andata. Allora fu il Multieventi Sport Domus ad ospitare la sfida; stavolta sarà la palestra di Acquaviva. Entrambe le squadre sono in salute, soprattutto quella di Levani che viene dalla clamorosa vittoria sul Fiorentino. Tanti gli squalificati in casa granata: mancheranno all’appello Beinat, Casadei e Davide Rossi. Roberto Levani non avrà invece a disposizione Borasco.

Questo è il programma della 24° giornata di campionato: