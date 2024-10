Futsal: Pennarossa-Tre Fiori, atto secondo. Esame Fiorentino per il Tre Penne

Si prepara una settimana ricchissima di futsal, con il lunedì dedicato alla 5° giornata di campionato e il giovedì delegato ad “ospitare” le gare di ritorno degli ottavi di coppa. Parlando di domani, la capolista solitaria Virtus, scampato il pericolo di lunedì scorso, intende continuare a veleggiare a punteggio pieno. La caccia alla quinta vittoria su cinque, per la banda di Michelotti, passa dalla prova Cailungo, in serie aperta da tre turni consecutivi e attualmente domiciliato nella zona centrale della classifica. Un punto sotto i Rossoverdi c’è la Juvenes-Dogana, che mercoledì ha evitato, contro il Fiorentino, quella che sarebbe stata la terza sconfitta in campionato, ma che è ancora alla ricerca di quel cambio di passo che possa consentirle di guadagnare posizioni di classifica più nobili. Sulla strada dei ragazzi di Levani si parerà una delle squadre più in forma del momento, vale a dire quel Murata che ha preso a segnare a raffica e che intende continuare a mettere pressione – al pari del Domagnano, suo dirimpettaio di classifica – alla capolista Virtus, distante due lunghezze. In casa biancorossoazzurra mancherà Simone Celli, appiedato per un turno dal Giudice Sportivo.

Libertas e Cosmos sono le uniche due squadre finora del tutto digiune di punti. E domani si incontreranno: questa sorta di “spareggio” per abbandonare la parte più bassa della classifica – considerando anche il turno di riposo del Faetano, che ha un punto – si giocherà a Dogana, lo stesso impianto che alle 20:15 ospiterà il primo dei due incroci settimanali tra Pennarossa e Tre Fiori. Le due formazioni si sono già incontrate all’andata degli ottavi di coppa e faranno lo stesso giovedì per il ritorno. Intanto, il Pennarossa punta a replicare quanto fatto lo scorso 10 ottobre, quando seppe imporsi con un rotondo 4-1. Si augura naturalmente il contrario Luca Pollini, che deve ovviare all’assenza di Zanotti (espulso contro il Domagnano) e, soprattutto, ad un trend che vede la squadra gialloblù sempre sconfitta nelle ultime quattro uscite, coppa compresa. Il Pennarossa insegue da vicino la zona dei play-off diretti, delimitata al momento da quella Fiorita che, assieme alla Virtus, è una delle due sole squadre a pieni punti. Sono però 9 quelli della banda di Traviglia, che ha già osservato il turno di riposo e che mette nel mirino il San Giovanni, bisognoso di cambiare marcia dopo due sconfitte di fila e costretto a rinunciare al portiere Valentini, espulso contro il Murata.

Dopo il turno di riposo si prepara al ritorno in campo la Folgore, opposta al Domagnano. La squadra giallorossonera insegue la vittoria smarrita all’esordio (unica finora per i ragazzi di Zonzini), mentre i Lupi – attualmente secondi in classifica a pari punti col Murata – sono ancora imbattuti in campionato e puntano al terzo successo consecutivo, il quarto totale. Mister Fabio Gasperoni deve però fare a meno dello squalificato Villa. Si gioca sul parquet del Multieventi. Dopo la sconfitta con La Fiorita, che ha macchiato un cammino sin lì perfetto (tre vittorie su tre), il Tre Penne punta ad un immediato riscatto contro i campioni in carica del Fiorentino, attualmente un po’ in ritardo in classifica (quattro punti come Juvenes-Dogana e Folgore e cinque in meno rispetto ai Biancoazzurri di Città), ma in ripresa (una vittoria e un pari, più il successo in coppa) da tre gare a questa parte dopo la sconfitta di inizio campionato Detto del turno di riposo del Faetano, la quinta giornata non prevede posticipi.

Ecco il programma completo del lunedì di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 5. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ORARIO LUOGO Pennarossa Tre Fiori A1: Lanuti – A2: Notarpietro 21/10 20:15 Dogana Virtus Cailungo A1: Ilie – A2: Tonelli 21/10 20:15 Fiorentino San Giovanni La Fiorita A1: Piccoli – A2: Tura 21/10 20:15 Domagnano Domagnano Folgore A1: Delvecchio – A2: Sgrignani 21/10 21:45 Multieventi Murata Juvenes-Dogana A1: Tonelli – A2: Ilie 21/10 21:45 Fiorentino Libertas Cosmos A1: Notarpietro – A2: Lanuti 21/10 21:45 Dogana Tre Penne Fiorentino A1: Tura – A2: Piccoli 21/10 21:45 Domagnano Turno di riposo Faetano

