Futsal San Marino. Il Murata porta a casa una vittoria di grande valore con un netto 3 a 0 contro La Fiorita

Il Murata Futsal porta a casa una vittoria di grande valore con un netto 3 a 0 contro La Fiorita, dimostrando ancora una volta la compattezza e la determinazione che contraddistinguono questa squadra. Nonostante le assenze importanti di Ercolani, Cesarini e De Angelis, i ragazzi guidati da Mister Max Spada hanno saputo reagire e mantenere alta la concentrazione, mettendo in campo una prestazione degna di nota. I gol di Mattioli e Busignani, insieme all’autogol di Giuccioli, hanno sancito il risultato di una gara combattuta fino alla fine.

La partita è stata segnata da alcune decisioni discutibili che avrebbero potuto compromettere il risultato, ma la mentalità vincente dei nostri giocatori ha prevalso, regalando a tutti noi una serata indimenticabile.

La dirigenza esprime grande soddisfazione per l’impegno e la grinta dimostrati dal team e ringrazia i tifosi per il costante sostegno. Questa vittoria è la prova che il Murata Futsal non si ferma davanti a nulla e continuerà a lottare con determinazione in ogni sfida.

Forza Murata! ??

Comunicato Stampa