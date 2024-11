FUTSAL SAN MARINO. IL MURATA VOLA PRIMO IN CLASSIFICA

II Murata continua a stupire con una prestazione memorabile nella partita di ieri sera disputata alle 20:15 a Dogana contro il Domagnano, terminata con un risultato travolgente di 9 a 0, che colloca la squadra di Bugli prima in classifica dopo il risultato di 3 a 0 del Pennarossa contro la Virtus.

I protagonisti indiscussi della serata sono stati Belloni, Busignani e Ercolani. Busignani e Ercolani, con una doppietta e Belloni, autore di una spettacolare tripletta, si stanno rivelando elementi trainanti per il Murata, contribuendo in maniera decisiva ai successi della squadra. Il loro impegno e la loro determinazione sono diventati un punto di riferimento per tutta la rosa.

Da sottolineare anche le prestazioni degli altri marcatori:

– Mattioli – 1 gol

– Littera – 1 gol

Il contributo di tutti i giocatori che hanno segnato riflette la solidità e la coesione del gruppo, fondamentale per mantenere alto il livello di competizione.

Un plauso speciale va al mister Spada e a tutto lo staff tecnico, il cui lavoro è stato essenziale per preparare al meglio la squadra e consolidare una mentalità vincente.

Questa netta vittoria alimenta l’entusiasmo e la passione dei tifosi, che continuano a sostenere la squadra con orgoglio. Ora occhi puntati al big match di lunedì contro la Virtus alle 21:45 presso il Multieventi.

Forza Murata, avanti così verso nuovi traguardi!