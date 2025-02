Futsal: sfida d’alta quota tra Pennarossa per La Fiorita, punti per la postseason nel posticipo

Mantenuta la vetta della classifica dopo la straordinaria rimonta ai danni del Pennarossa, il Murata punta proprio sui Biancorossi per consolidare il primato in stagione regolare. Il club di Chiesanuova, infatti, dovrà affrontare La Fiorita. Quest’ultima, che ha già osservato il turno di riposo, gode di un vantaggio di due punti sui prossimi avversari che – insieme alla Virtus – rappresentano le uniche vere antagoniste ai fini del raggiungimento dei primi due posti in graduatoria, vero obiettivo per la regular season.

Senza Pellegrini, la squadra di Traviglia dovrà misurarsi con un Pennarossa che anche con la corazzata Murata ha dimostrato di avere le carte in regola per puntare allo scudetto. Insomma, big match vero e proprio che si disputerà a Dogana domani sera con calcio d’inizio alle 21:45. Si fermeranno probabilmente ad assistere all’incontro anche alcuni giocatori e dirigenti del Murata, coinvolti dall’impegno precedente sul medesimo sintetico. Per i Bianconeri ci sarà il Tre Fiori, in una gara che alla vigilia sorride all’ex Massimiliano Spada, quantomeno in termini di pronostico.

L’unica gara di Domagnano, programmata alle 21:15, metterà a confronto Juvenes-Dogana e Libertas. Si tratta di una delle ultime chiamate per i Granata, fanalino di coda con tre punti guadagnati in quindici uscite. Il dodicesimo posto non solo è lontano sei punti, ma anche vincendo tutti gli scontri diretti con le tre squadre che la precedono, la Libertas potrebbe non riuscire a centrare la postseason. Insomma, vietato sbagliare – soprattutto con squadre dalla metà in giù della graduatoria.

Si gioca a Fiorentino, alle 20:15, Virtus-Folgore. Striscia aperta di quattro vittorie in fila per i Neroverdi, che cercano conferme contro una Folgore dal rendimento altalenante. Quattro punti nelle ultime cinque partite per i vicecampioni di San Marino, chiamati a confrontarsi con una seria candidata al successo finale che – complici gli scontri diretti che coinvolgono chi la precede – non vuole lasciarsi sfuggire l’opportunità di accorciare in graduatoria. Successivamente, sempre a Fiorentino, è in programma Cosmos-Domagnano. Esame di maturità per i Gialloverdi, protagonisti di una stagione sin qui positiva, caratterizzata da un andamento regolare e una solidità invidiabile. Quel che manca ai ragazzi di Muccioli è l’ultimo step, quello che avrebbe potuto trasformare i tre pareggi delle ultime cinque partite in tre vittorie. Di contro, il Domagnano – nonostante un attacco non particolarmente scoppiettante (circa due gol di media a partite) – ha costruito la sua classifica su tenuta difensiva e capacità di sfruttare appieno le occasioni, come nel più recente successo di misura sul Cailungo.

I Rossoverdi di Venerucci, che avevano assaporato il risultato positivo con una formazione d’alta classifica, si sono leccati le ferite e orientato i propri pensieri al derby con il San Giovanni di mercoledì. Al Multieventi, con fischio d’inizio alle 21:45, ci saranno in palio punti pesantissimi per la corsa al dodicesimo posto. Attualmente fuori dalla postseason, entrambe cercano un successo che – in caso di mancata vittoria del Faetano – garantirebbe un posto al sole. Al Multieventi si gioca anche domani e sarà proprio il Faetano a dover indossare gli scarpini da indoor; avversario di turno il Tre Penne, decisamente in forma nell’ultimo mese: dieci punti in cinque partite per i ragazzi di Penserini, superati solo dal Murata nel periodo considerato.

Questo il programma completo della 18° giornata di Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 18. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ORA LUOGO Virtus Folgore A1: Ilie – A2: Ercolani 10/02 20:15 Fiorentino Cosmos Domagnano A1: Ercolani – A2: Ilie 10/02 20:15 Fiorentino Murata Tre Fiori A1: Lerza – A2: Delvecchio 10/02 21:15 Dogana Pennarossa La Fiorita A1: Delvecchio – A2: Lerza 10/02 21:45 Dogana Juvenes-Dogana Libertas A1: Vandi – A2: Zani 10/02 21:45 Domagnano Faetano Tre Penne A1: Lanuti – A2: Zaghini 10/02 21:45 Multieventi San Giovanni Cailungo A1: Tura – A2: Lanuti 12/02 21:45 Multieventi Turno di riposo: Fiorentino

FSGC | Ufficio Stampa