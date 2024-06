Galleria 2 Agosto 1980: marocchino 22enne scippa anziano, arrestato dai carabinieri

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 22enne marocchino per furto con strappo. È successo in “Galleria 2 Agosto 1980”, quando un 88enne è stato derubato dal 22enne che gli si era avvicinato con l’intento di sorprenderlo alle spalle. L’anziano si è sentito strappare la collanina, del valore di un centinaio di euro, che portava al collo e, quando si è voltato, ha intimato al giovane di restituirgliela ma lui ha tentato di allontanarsi, non riuscendoci per l’intervento di altre persone che si trovavano in compagnia del malcapitato e dei Carabinieri del V Reggimento Emilia-Romagna, che erano nelle vicinanze. I militari, infatti, stavano effettuando un servizio nell’area adiacente alla Stazione Ferroviaria Bologna Centrale, per prevenire e reprimere la criminalità presente in zona. L’anziano, scosso per l’accaduto ma in buone condizioni di salute, non ha richiesto l’assistenza sanitaria. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 22enne, gravato da precedenti di polizia per furto e rapina, è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida con giudizio per direttissima.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna