Garanti San Marino. Cambiato l’art.187 codice procedura penale. Si potrà ricorrere alla prescrizione in appello per richiedere un giudizio nel merito

Punto di svolta per la giustizia penale di San Marino, il Collegio Garante ha recentemente dichiarato l’illegittimità costituzionale di una parte del primo comma dell’articolo 187 del Codice di Procedura Penale. Con questa sentenza, pubblicata il 28 dicembre, il sistema giudiziario sammarinese si allinea più da vicino a quello italiano, introducendo un cambiamento significativo nella procedura d’appello.

Il diritto sammarinese non permetteva di presentare appello contro la prescrizione di un reato, limitando così le possibilità per i prevenuti di ottenere un proscioglimento basato sul merito della causa. La recente sentenza modifica questa prassi, permettendo ora di richiedere il pieno proscioglimento in casi di prescrizione.

Questo cambiamento è stato innescato dal caso di P.R.B., difeso dall’avvocato Paride Bugli che ha sollevato la questione presso il Collegio Garante, ha ottenuto un pronunciamento che gli consente di ricorrere alla prescrizione, mantenendo al contempo la possibilità di richiedere un giudizio di merito sulle accuse a suo carico.