Gatteo. Allerta a Sant’Angelo per una truffa legata a finti addetti Enel

A Sant’Angelo, un allerta è stato lanciato riguardo a una presunta truffa perpetrata da individui che si spacciano per addetti di Enel Energia. Il fenomeno è emerso durante un incontro di sensibilizzazione sulla prevenzione delle frodi, tenutosi presso la biblioteca “Ceccarelli”, organizzato dal Comune di Gatteo e dai carabinieri della stazione di Savignano.

Negli ultimi giorni, numerosi residenti della frazione hanno ricevuto volantini che sembrano provenire dalla nota azienda energetica. Tuttavia, alcuni errori grammaticali nel testo alimentano i sospetti sulla loro autenticità. Il messaggio, che riporta il logo di Enel, avvisa i cittadini della visita di incaricati dell’azienda per illustrare nuove tariffe di luce e gas, richiedendo di avere a disposizione le ultime fatture.

Il sindaco Roberto Pari ha sottolineato l’importanza della cautela, esortando i residenti, specialmente gli anziani, a non aprire la porta a questi finti addetti. Ha invitato tutti a diffondere l’informazione e a contattare le autorità competenti nel caso vengano avvistati tali individui. La situazione mette in evidenza la necessità di rimanere vigili contro le pratiche ingannevoli, soprattutto in un periodo in cui molti potrebbero risultare vulnerabili.