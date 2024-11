GDF RIMINI: COMANDANTE REGIONALE IN VISITA AI REPARTI DELLA PROVINCIA

Nella giornata di ieri il Comandante Regionale della Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna, Generale di Divisione Paolo Kalenda, ha fatto visita ai Reparti operanti nel territorio della provincia di Rimini.

Accompagnato dal Comandante Provinciale – Col. t.ST Alessandro Coscarelli, l’Ufficiale Generale ha dapprima incontrato i militari in servizio presso la Tenenza di Cattolica, ai quali ha rivolto parole di compiacimento per la dedizione profusa nell’attività di servizio, per fare successivamente visita alla Sezione Aerea dove ad attenderlo vi era il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, Col. pilota Emiliano Rampini ed una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado nei cui confronti sono state formulate parole di apprezzamento e stima per l’attività svolta.

Nel corso della mattinata, presso la caserma sede del Comando Provinciale, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo, il Generale Kalenda ha incontrato i militari dei Reparti alla sede, che ha ringraziato per l’impegno assicurato al servizio delle Istituzioni e dei cittadini riminesi, nonché alcuni soci della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, di cui ha elogiato l’attaccamento all’Istituzione e l’importante opera di divulgazione dei valori e delle tradizioni del Corpo che quotidianamente assicurano.

Nell’occasione, il Comandante Regionale ha spronato i Finanzieri a proseguire nell’importante e meritoria attività svolta a tutela della legalità, esprimendo parole di sincero apprezzamento per l’impegno nello svolgimento del servizio e per la professionalità dimostrata ogni giorno.

Il Comandante Provinciale, al termine della visita, ha ringraziato il Comandante Regionale, a nome di tutte le Fiamme Gialle riminesi, per la concreta vicinanza riservata ai Reparti che operano nella provincia assicurando sempre maggiore impegno per garantire il fondamentale presidio di sicurezza economico finanziaria in tutto il territorio della costiera romagnola.