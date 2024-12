GDF Rimini: Le Fiamme Gialle riminesi regalano un sorriso ai bambini del reparto di oncoematologia pediatrica dell’Infermi

Nell’avvicinarsi delle Festività Natalizie, la Guardia di Finanza di Rimini ha voluto fare visita ai bambini ricoverati presso l’Ospedale Infermi, in particolare al Reparto di Oncoematologia Pediatrica, per far sentire loro la propria calorosa vicinanza.

Erano presenti la Dott.ssa Roberta Pericoli, responsabile del Reparto e l’infermiera Anna d’Elia – coordinatore infermieristico.

Nel corso della visita, il Comandante Provinciale, Col. t.ST Alessandro Coscarelli insieme a una rappresentanza di militari hanno portato tanti doni ai bambini e ai ragazzi ricoverati: non solo giocattoli e video giochi per allievare e rendere meno gravosa la permanenza in ospedale dei piccoli, ma anche i gadgets istituzionali della Guardia di Finanza quali penne, matite, album da colorare oltre alla rivista a fumetti con le avventure di Finzy, il piccolo grifone mascotte del Corpo.

Con questa iniziativa, la grande “famiglia” delle Fiamme Gialle riminesi, proprio nell’anno in cui la Guardia di Finanza festeggia 250 anni di vita, ha voluto testimoniare, ancora una volta, la vicinanza dell’Istituzione alla collettività e l’importanza della solidarietà specie nei confronti di chi ha più bisogno.