GDF RIMINI: NEL 2024 SEQUESTRATI OLTRE 400 MILA ARTICOLI CONTRAFFATTI E NON SICURI

Nell’ambito di un vasto piano d’intervento, senza soluzione di continuità ed anche in occasione delle appena trascorse Festività Natalizie, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini hanno effettuato accessi, ispezioni e controlli in circa 40 esercizi commerciali della provincia e con il sequestro di oltre 13 mila prodotti “non sicuri” e circa 400 mila prodotti contraffatti.

In particolare, tutti i prodotti “non sicuri” sequestrati sono risultati privi di etichettature indicanti la provenienza o i canali di importazione, non erano riportate indicazioni sulla composizione o sui materiali utilizzati per la fabbricazione, né avvertenze in grado di informare i consumatori circa le corrette modalità di utilizzo o su eventuali rischi connessi ad un uso improprio. L’indicazione di queste informazioni, obbligatorie ai fini della regolare commercializzazione sul territorio nazionale, garantisce al consumatore finale la conoscenza necessaria in merito al prodotto che acquista e permette di garantire la sicurezza per la propria salute nell’utilizzo del prodotto. I giocattoli, in particolare, erano di qualità scadente e potenzialmente pericolosi e dannosi per la salute umana.

L’impegno profuso dalle Fiamme Gialle riminesi di Rimini a tutela dei consumatori, nel corso dell’anno appena concluso, è stato davvero incessante ed imponente, tanto da contare il sequestro di numerosissimi articoli contraffatti o non sicuri (giocattoli, calzature, accessori per abbigliamento e oggetti di bigiotteria i prodotti maggiormente falsificati).

L’attenzione del Corpo in questo settore è massima in quanto la contraffazione è un moltiplicatore di illegalità in quanto alimenta i circuiti sommersi del lavoro nero, dell’evasione fiscale, del riciclaggio e della criminalità organizzata: contrastare il fenomeno è anche uno dei metodi più efficaci per prevenire attività di concorrenza sleale nei confronti delle imprese sane e virtuose che operano nel nostro territorio.