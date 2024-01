Generale Vannacci si unisce al tuffo di Capodanno a Viareggio 2024

Il generale Roberto Vannacci, insieme alle sue due figlie, una nipote ed il fratello, si è immerso nelle fresche acque di Viareggio, unendo la sua famiglia alla comunità locale nel tradizionale tuffo di Capodanno. Quest’anno, l’evento ha visto la partecipazione di oltre 600 persone, tra cui non solo residenti di Viareggio, ma anche turisti che hanno scelto di trascorrere il Capodanno sul suggestivo litorale toscano.

Il Generale Vannacci, che vive nella città di Viareggio, non è nuovo a questa tradizione. Ha partecipato a diverse edizioni dell’evento nel corso degli anni, sempre che i suoi impegni professionali glielo permettessero. Quest’anno, tuttavia, ha segnato un momento speciale per lui e la sua famiglia. “Da abitante di Viareggio – ha dichiarato il Generale – sono orgoglioso di partecipare a questo evento con i miei concittadini. Quest’anno però, per la prima volta, sono qui con la famiglia e mi sono tuffato insieme alle mie figlie”.

Il tuffo si è svolto intorno a mezzogiorno nella zona di piazza Mazzini, con la temperatura dell’acqua a circa 14 gradi. Nonostante l’obiettivo di superare il record di 672 partecipanti del 2020 non sia stato raggiunto, a causa dell’epidemia influenzale che ha colpito la regione, l’evento ha avuto un grande successo, testimoniando la forte connessione della comunità con questa tradizione.

Il tuffo di Capodanno a Viareggio è un evento che simboleggia un nuovo inizio e un modo per condividere momenti di gioia e unione nella comunità. Il coinvolgimento di figure come il Generale Vannacci enfatizza l’importanza di queste tradizioni nel rafforzare il legame tra i residenti e mostrare il lato umano e personale di figure pubbliche rispettate.