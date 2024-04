Generazione Libera: Il partito dei giovani alla guida del futuro di San Marino (di David Oddone)

Sul Titano i giovani finalmente stanno emergendo con un focus chiaro: la “Generazione Libera”. Il movimento giovanile, parte integrante del partito “Libera”, si presenta come il volto fresco e innovativo della politica sammarinese, e una visione chiara per il futuro del Paese.

I leader di Generazione Libera, tra cui Emily Lazzari, Beatrice Bonelli, Erica Valentini, Andrea Vagnini, Kevin Vagnini e Filippo Casadei, si preparano a candidarsi alle prossime elezioni, portando con sé una carica di entusiasmo e un bagaglio di idee innovative.

Uno dei punti centrali della loro agenda è l’attenzione verso temi vitali per la comunità giovanile sammarinese: scuola, casa, territorio e turismo. Mentre riconoscono il lavoro già svolto dalla politica su questi fronti, ritengono che ci sia ancora molto da fare per garantire migliori prospettive per il territorio.

Emily Lazzari, portavoce di Generazione Libera, sottolinea l’importanza di questioni come il sostegno agli studentati universitari e l’espansione dei corsi di studi nell’ateneo sammarinese. Inoltre, propone un aumento degli eventi e un turismo più orientato ai giovani, evidenziando il potenziale dei social media nel coinvolgere una più vasta audience.

Il tema della casa e degli affitti rappresenta un altro nodo cruciale affrontato da Generazione Libera. Beatrice Bonelli, membro attivo del movimento, lamenta le difficoltà che molti sammarinesi incontrano nel cercare una propria indipendenza abitativa. La carenza di opzioni accessibili li costringe spesso a cercare alloggi al di fuori del territorio, un fenomeno che il movimento considera un ostacolo al cambiamento interno.

Un elemento distintivo di Generazione Libera è il suo approccio aperto al dialogo e al confronto con gli altri movimenti giovanili in Repubblica. Questo spirito collaborativo è evidenziato dalla prossima riunione del direttivo di Libera, in cui si discuterà la possibilità di una coalizione con il Partito dei Socialisti e dei Democratici (PSD).

Beatrice Bonelli dal canto suo sottolinea l’importanza di portare avanti progetti concreti e innovativi per migliorare la situazione dei giovani sammarinesi, sia nel presente che nel futuro. Tale volontà di agire concretamente, senza cadere in polemiche sterili, è il cuore pulsante di Generazione Libera.

In un momento in cui rischia di farsi largo l’astensionismo, la partecipazione concreta dei giovani nelle scelte diventa cruciale. Con la loro determinazione e le loro proposte fresche e pragmatiche, le ragazze e i ragazzi di Libera stanno dimostrando di poter essere davvero padroni del proprio destino.

David Oddone

(La Serenissima)