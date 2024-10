Già…. Viva Bucci … di Sergio Pizzolante

Quanto vorrei essere ligure in questo momento per votare Bucci.

Vendendola come loro.

Giovanni, non c’è riconoscimento degli errori di gioventù e tanto meno pentimento per quando stavano con Mosca, fidati.

Perché Orlando non mi piace. Per niente.

Perché è proprio il tipico pollo da batteria come raccontava Gaber in una sua celebre canzone.

Perché specula e rubacchia anche lui le nostre cose.

Perché in Liguria una lezione a coloro che hanno mandato a gambe all’aria un governo regionale per via giudiziaria( l’ennesimo!) bisognerà pur darla.

Vai Bucci.