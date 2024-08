Giada Paoletti e Valentino Santolini in partenza per l’Europeo Juniores di Raffa ad Innsbruck

Nuovo appuntamento internazionale per la Federazione Sammarinese Sport Bocce, che da martedì 27 agosto a domenica 1 settembre sarà impegnata a Innsbruck (Austria) per il Campionato Europeo Juniores (Under 18) di specialità Raffa. La delegazione sammarinese è composta dagli atleti Giada Paoletti, nel suo ultimo anno nella categoria Juniores e dal giovane Valentino Santolini, alla sua prima esperienza internazionale. I biancazzurri saranno seguiti dal commissario tecnico federale Marco Cesini e dal capo delegazione Emanuela Felici. L’evento vedrà partecipare undici nazioni e durante l’Europeo verranno assegnati i titoli Juniores di individuale femminile, maschile, coppia mista, tiro di precisione femminile e maschile.

