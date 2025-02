Ginnastica Artistica Femminile sfiora il podio con i suoi 155.500 punti al PalaGeorge di Montichiari,

Ginnastica Artistica Femminile dopo il prestigioso sesto posto finale del 2024, parte con il piede giusto nella prova disputata sabato scorso al PalaGeorge di Montichiari, sfiorando il podio con i suoi 155.500 punti.

“Un grande team il nostro – commenta un entusiasta Francesco Poesio, presidente della Ginnastica Riccione Academy -. Queste ragazze mi hanno regalato una grande emozione. Hanno lottato, ci hanno creduto e, nonostante qualche piccolo errore da esordio, hanno conquistato un meraviglioso quarto posto, a pochi decimi dal podio”.

Il numero uno del club riccionese passa poi ad analizzare le prestazioni individuali: “Rebecca (Aiello, ndr) in 13 mesi è completamente cambiata grazie ad un grande lavoro di squadra (tecnico, medico e societario). Nella prova di Montichiari con il suo 13.600 è stata la migliore ginnasta di giornata al corpo libero. Sofia (Brocchi, ndr), al suo esordio con la nostra società e, soprattutto, al suo debutto in A1, è stata brava e ha dato il suo prezioso supporto alla squadra. E sono certo che può crescere tanto. Adriana (Poesio, ndr), nonostante qualche piccolo problema fisico superato da poco, ha stretto i denti e ha dato il suo supporto, il nostro capitano sa che può e deve fare la differenza. Per Viktoriia (Listunova, ndr) era la prima gara fuori dalla Russia dopo tre anni: nonostante una caduta alle parallele e qualche imperfezione ha portato a casa un ottimo 53.650. Sono certo che nel proseguo sarà la rivelazione di questo campionato. Voglio ringraziare ancora una volta per il grande lavoro svolto tutti i giorni in palestra tutto il nostro staff tecnico e medico, a partire dal direttore tecnico Anton Stolyar”.

E adesso tre atlete della Ginnastica Riccione Academy sono in partenza per la Spagna. Adriana Poesio, Rebecca Aiello e Sofia Brocchi sono state infatti richieste per la prima prova della Liga Iberdrola, la Serie A spagnola, che si svolgerà nel fine settimana a Maiorca: Adriana gareggerà difendendo i colori della squadra “Les Moreres” di Barcellona, Rebecca farà parte della squadra di Maiorca.