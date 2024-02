Ginnastica Riccione Academy 7a all’esordio in A1

Buona, anzi ottima la prima per la Ginnastica Riccione Academy, che ha esordito nel campionato di A1 con un sorprendente settimo posto. Nonostante l’emozione e qualche errore le atlete del club della Perla Verde a Montichiari, in un palasport sold out con oltre 3.800 spettatori, hanno chiuso con il punteggio di 148.700, a pochi decimi da quello che sarebbe stato un clamoroso sesto posto.

“L’emozione si è fatta sentire tanto in tutti noi – commenta Francesco Poesio, presidente della Ginnastica Riccione Academy -! È stata una cosa diversa rispetto a quando abbiamo esordio in A2 dopo la promozione dalla serie B. Le ragazze per la prima volta si sono trovate a gareggiare in un campo gara di A1, davanti a quasi 4mila persone, con tanti giornalisti presenti, in diretta sulla TV della Federazione e sotto gli sguardi di tanti personaggi di rilievo dell’artistica italiana come Vanessa Ferrari, madrina della giornata, il CT della Nazionale, Enrico Casella, e la presidente del Comitato tecnico internazionale dell’Artistica Femminile, Donatella Sacchi. E la gara l’ha aperta proprio la nostra Arianna (Aurilio, ndr) al volteggio. Siamo riusciti a portare a casa un ottimo risultato, nonostante otto cadute delle nostre ginnaste, a soli sei decimi dalla Ginnastica Heaven di Roma, sesta. Siamo pertanto molto soddisfatti perché vediamo un margine di crescita. Continuiamo a restare con i piedi per terra, con grande umiltà e rispetto per le società con le quali ci stiamo confrontando. Il nostro obiettivo resta la salvezza”.

Sulle prestazioni delle singole atlete. “Da sottolineare l’apporto della nostra ginnasta ungherese Zoja Szekely, che ha fatto registrare il quarto miglior punteggio di giornata alle parallele (13.850), dietro le nazionali azzurre Elisa Iorio, Giorgia Villa e Manila Esposito. Anche alla trave ha chiuso tra le prime dieci (13.050) ed è stata protagonista di un volteggio importante, così come Rebecca Aiello (13.200). Molto bene Arianna Aurilio al corpo libero (12.750). Ottima prova di Aurora Pilolla alle parallele: è riuscita a portare il suo esercizio. Adriana Poesio ha fatto il suo esordio in A1 con tre attrezzi (volteggio, trave e corpo libero): al volteggio ha portato il suo avvitamento, purtroppo cadendo all’arrivo, mentre al corpo libero ha mostrato più sicurezza, portando ottimi salti acrobatici e buone diagonali. Sara Camba si è fatta trovare pronta al corpo libero e ha ottenuto un punteggio importante per la classifica della squadra”.

La seconda delle tre tappe in calendario sarà il 23 e 24 febbraio ad Ancona. “L’obiettivo – conclude Poesio – sarà cercare di confermare questo risultato, con la consapevolezza che se si eviteranno certi errori fatti nella prima gara forse si potrà ambire a un risultato ancora migliore”.

Ginnastica Riccione Academy